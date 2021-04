Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in ein Firmengebäude an der Schönerlinder Straße in Zepernick eingebrochen. Sie drangen danach in fünf Räume ein und stahlen daraus Geld sowie Gutscheine für Bonuszahlungen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nahm Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls auf.

Diebe haben auch Mercedes in Zepernick im Visier

Ebenfalls in Zepernick versuchten Unbekannte zwischen Montag und Donnerstag einen Mercedes aufzuhebeln, der in der Neuen Schwanebecker Straße stand. Der Versuch scheiterte zwar. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei dennoch auf rund 1000 Euro.