Linke will Einkaufszentrum kaufen, um Verfall zu stoppen

Die Zustände in der Bahnhofspassage in Bernau, in der jüngst bei Starkregen Teile der Deckenverkleidung herabstürzten, beschäftigt auch die Stadtverordneten. Es gab den Vorschlag, die Stadt solle das marode Gebäudeensemble kaufen.