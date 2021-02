Mit Einkaufen ist in der rege genutzten Filiale des Lebensmitteldiscounters Netto in der Schwanebecker Chausee in Bernau bald Schluss. Der Laden schließt ab Sonnabend, 6. Februar, 13 Uhr, seine Türen für die Kundschaft. Allerdings nur vorübergehend.

Verschiedene Umbaumaßnahmen geplant

Denn die Schließung ist nicht von allzu langer Dauer. Lediglich rund zwei Wochen lang wird das Einkaufen von Lebensmitteln in dieser Filiale nicht möglich sein. Am Freitag, 19. Februar, um 7 Uhr morgens, wird die große Neueröffnung begangen. Grund für die geschlossenen Ladentüren sind geplante Umbaumaßnahmen im Geschäftsbereich.