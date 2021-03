In die Sachtelebenstraße in Bernau ist die Polizei am Dienstagabend gerufen worden. Anwohnern war dort ein Mann mit Schnittverletzungen am Hals aufgefallen.

Handfesseln angelegt

Als die Beamten eintrafen, warf der 35-Jährige seinen Rucksack zur Seite, zückte ein Messer und bedrohte die Polizisten. ...