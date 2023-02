Dass verschiedene Energieversorger Preissenkungen für Gas und Strom angekündigt haben, wurde in der Bernauer Stadtverwaltung positiv aufgenommen. „Die sinkenden Preise entspannen die Marktlage“, sagt Clemens Pfütz, der in der Stadt für die Finanzen zuständig ist.

Das sind endlich mal gute Nachrichten für Kunden aus dem Barnim: Die EWE, die in weiten Teilen des Landkreises Barnim Grundversorger für Gas ist, kündigte am Freitagmorgen an, die Preise um 15 Prozent zu senken. Wie die Stadtwerke Bernau reagieren, die Grundversorger im Stadtgebiet sind, ist noch offen.