Mit der Sonne im Bunde, aber Hauptsache trockenes Wetter, so wünscht sich die Wandlitzer Kulturamtsleiterin Claudia Schmid-Rathjen den Start in den noch jungen Herbst. Wenn am Sonntag (24. September) bei vorhergesagten 20 Grad Celsius und blauem Himmel die Sonne bescheiden lacht, dann dürften auch die Organisatoren rund um das Wandlitzer Barnim-Panorama freudig erregt in den Tag starten.

Rund um das für seine Architektur prämierte Gebäude und auf großen Teilen der Breitscheidstraße beginnt um 11 Uhr eines der größten Feste, die Wandlitz in den letzten zehn Jahren zu bieten hatte. „Wir freuen uns auf ein Fest und drei Jubiläen“, sagt die Kulturamtschefin blumig, die selbst seit vielen Jahren durch ihre vielfältigen Aktivitäten das Geschehen in der Gemeinde mitbestimmt. Doch zu den Fakten, die bei Freunden der Gemeinde Wandlitz die Augen leuchten lassen. Zunächst begeht der Naturpark Barnim seinen 25. Geburtstag. Die Gemeinde Wandlitz mit ihren neun Ortsteilen feierte gerade das 20. Jahr des Bestehens und das Barnim-Panorama darf sich über junge zehn Jahre freuen. „Wir haben das zu einem Fest zusammengelegt und erwarten bei unseren Angeboten locker mehrere tausend Besucher“, wagt die Kulturamtschefin einen Ausblick.

Barnim-Panorama: Schon über 20.000 Gäste im Jahr 2023

Baden in Wandlitz So sollen die Probleme am Liepnitzsee und Wandlitzsee gelöst werden Wandlitz Grund zur Euphorie und zur Vorfreude besteht jedenfalls: Das Barnim-Panorama wurde in diesem Jahr bereits zum Ziel von über 20.000 Gästen. Damit ist die durch Corona bedingte Delle bei den Besucherzahlen längst überwunden. „Wir sind wieder auf dem Niveau der Zeiten vor Corona“, bestätigt sie.

Kunst- und Handwerksmarkt entlang der Breitscheidstraße, für den es überraschenderweise 51 Anmeldungen gab. „Die Idee stammt ja aus dem Wandlitzer Kunstmarkt, als wir wegen der Corona-Regeln notgedrungen mit den Ständen auf die Straße gegangen sind. Das kam so gut an, dass wir dieses Konzept erneut ansetzen“, heißt es dazu. Gäste finden auf dem Weg in Richtung Wandlitzer Feuerwehr und dem Gelände des Barnim-Panoramas zahlreiche Mitmachangebote. Sie können Kürbisse schnitzen und Gewichte schätzen, Kartoffeln buddeln oder Apfelsorten bestimmen lassen. Interessant dürfte es auch am Stand der Pilzberatung werden. Dort gibt es Die Feierlichkeiten am Sonntag dürften das Jahresergebnis noch steigern, zumal die Organisatoren weder Kosten noch Mühen scheuten, um den Tag würdig zu begehen. Dazu gehört zuerst einentlang der Breitscheidstraße, für den es überraschenderweise 51 Anmeldungen gab. „Die Idee stammt ja aus dem Wandlitzer Kunstmarkt, als wir wegen der Corona-Regeln notgedrungen mit den Ständen auf die Straße gegangen sind. Das kam so gut an, dass wir dieses Konzept erneut ansetzen“, heißt es dazu. Gäste finden auf dem Weg in Richtung Wandlitzer Feuerwehr und dem Gelände des Barnim-Panoramas. Sie können Kürbisse schnitzen und Gewichte schätzen, Kartoffeln buddeln oder Apfelsorten bestimmen lassen. Interessant dürfte es auch am Stand der Pilzberatung werden. Dort gibt es Fachwissen zu schmackhaften Pilzen und deren gefährlichen Doppelgängern.

Großes Programm für Kinder

Das Museum mit Schaugarten und Entdeckerpfad ist geöffnet, im Museumshof gibt es Mit-Mach-Aktionen, auf der Barnim Panorama-Festwiese sind Gastronomie und der Kinderspielbereich zu finden. Weiter gibt es zwei Bühnen, verschiedene Walking-Acts und quasi überall neue Attraktionen. Mit Spannung erwartet wird der Auftritt der Geschwister Giese. Sie sind Hochseilartisten aus Gotha und bieten mit ihrer Akrobatik ein an frühere Zeiten angelehntes Programm in historischen Kostümen. Direkt neben dem Barnim-Panorama und der noch ungenutzten Immobilie westlich daneben entsteht das Hochseil, auf dem die Artisten ihre Kunst vorzeigen werden. Barnim Panorama Wandlitz Feuer richtet hohen Schaden in Agrarmuseum an Bernau mit Schaugarten und Entdeckerpfad ist geöffnet, im Museumshof gibt es Mit-Mach-Aktionen, auf der Barnim Panorama-Festwiese sind Gastronomie und derzu finden. Weiter gibt es zwei Bühnen, verschiedeneund quasi überall neue Attraktionen. Mit Spannung erwartet wird der Auftritt der Geschwister Giese. Sie sindaus Gotha und bieten mit ihrer Akrobatik ein an frühere Zeiten angelehntes Programm in historischen Kostümen. Direkt neben dem Barnim-Panorama und der noch ungenutzten Immobilie westlich daneben entsteht das Hochseil, auf dem die Artisten ihre Kunst vorzeigen werden.

Kulturministerin Manja Schüle (SPD) und werden im Barnim-Panorama erwartet, um gegen 12.35 Uhr eine mit Multimedia-Elementen aufgehübschte Übersicht über die zu verschiedenen Zeiten üblichen Pflüge in Betrieb zu nehmen. Quasi für die Augen und die Sinne strahlt ein Scheinwerfer eine mit ganz unterschiedlichen Exemplaren bestückte „Wand der Pflüge“ an. Ein Touch-Display lädt zum Probieren ein und informiert über die Art und Nutzung des Pfluges, der gerade vom Scheinwerferlicht beleuchtet wird. „Die Minister werden das in Betrieb nehmen, schließlich haben wir dankenswerterweise Förderungen bekommen“, freut sich Claudia Schmid-Rathjen. Kita in Wandlitz Entscheidung gefallen – so soll der neue Kindergarten am Barnim Panorama aussehen Wandlitz Parallel starten weitere Höhepunkte: Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (B90/Grüne) werden im Barnim-Panorama erwartet, um gegen 12.35 Uhr eine mit Multimedia-Elementen aufgehübschte Übersicht über die zu verschiedenen Zeiten üblichen Pflüge in Betrieb zu nehmen. Quasi für die Augen und die Sinne strahlt ein Scheinwerfer eine mit ganz unterschiedlichen Exemplaren bestückte „Wand der Pflüge“ an. Ein Touch-Display lädt zum Probieren ein und informiert über die Art und Nutzung des Pfluges, der gerade vom Scheinwerferlicht beleuchtet wird. „Die Minister werden das in Betrieb nehmen, schließlich haben wir dankenswerterweise Förderungen bekommen“, freut sich Claudia Schmid-Rathjen.

Beim Jubiläumsfest wird zudem die jährliche Würdigung von Ehrenamtsvertretern aus jedem Ortsteil vorgenommen und es wird auch eine Delegation der Partnerstadt Gladbeck zu begrüßen sein. Seit 1991 gibt es zwischen der damaligen eigenständigen Gemeinde Wandlitz und Gladbeck eine Patenschaftsvereinbarung im Rahmen der einstigen „Verwaltungshilfe für ostdeutsche Länder“. Über all die Jahre entwickelte sich eine Partnerschaft auf Augenhöhe - auch dank der AG Städtepartnerschaften und der Zusammenarbeit der beiden Museen in Gladbeck und Wandlitz. In Gladbeck wurde die Städtepartnerschaftsurkunde bereits im Rahmen des Appeltatenfestes Anfang September unterzeichnet, am Sonntag folgt dann die Gegenzeichnung im Rahmen des Erntefestes durch Bürgermeisterin Bettina Weist und auf Wandlitzer Seite durch Bürgermeister Oliver Borchert.

Und noch ein Gutes: Ein Fest – drei Jubiläen ist dieses Jahr Eintritt frei. Das Barnim Panorama lädt alle ein, bei diesem besonderen Fest am Sonntag von 11 bis 17 Uhr dabei zu sein.