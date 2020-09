Noch sieben Tage, dann wird das Neue Rathaus von Bernau mit einem Festakt in der St. Marienkirche eröffnet. Am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, besteht für alle Interessierten die Möglichkeit, den neuen Verwaltungssitz bei einem Tag der offenen Tür von 11 bis 16 Uhr in Augenschein zu nehmen. Schon jetzt können die Bernauer mit der MOZ einen Blick hinter die Kulissen werfen:

Youtube Das neue Rathaus in Bernau bei Berlin