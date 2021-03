Im Sozialausschuss wurde das Thema am Donnerstagabend wegen zu vieler offener Fragen vertagt. Doch die Debatte ist eröffnet. Soll das Essen für die Kitakinder in Bernau künftig in den Einrichtungen frisch und mit regionalen Produkten zubereitet werden? Einen entsprechenden Beschlussantrag haben C...