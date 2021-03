Ein 21-Jähriger wurde am frühen Sonntagmorgen, gegen 5.30 Uhr, in seiner Wohnung am Karl-Marx-Platz im Wandlitzer Ortsteil Basdorf von der Feuerwehr und der Polizei überrascht. Diese war ausgerückt, um ein vermeintliches Feuer zu löschen. Vor Ort klärte sich das dann allerdings als Missverständnis auf.

Nachbarn hatten Rauch bemerkt

Anwohner hatten die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem ihnen eine Rauchentwicklung in der Wohnung des jungen Mannes aufgefallen war. Der vermutete offene Brand lag allerdings nicht vor. Stattdessen war angebranntes Essen für den Rauch verantwortlich. Weitere Vor-Ort-Maßnahmen durch die Feuerwehr waren deshalb nicht notwendig. Die involvierten Einsatzkräfte konnten den Einsatzort zeitnah wieder verlassen.