Feldbrände haben die Feuerwehren am Sonnabend bei Werneuchen und Ahrensfelde in Schach gehalten.

Nahe der Sprint-Tankstelle an der Landsberger Chaussee im Ahrensfelder Ortsteil Eiche ging kurz nach 16 Uhr bei Mäharbeiten ein Feld in Flammen auf. Der Brand breitete sich auf rund fünf bis sechs Hektar aus. Die Rauchwolke war auch in Berlin und im Landkreis Märkisch-Oderland zu sehen.

Feuer bring...