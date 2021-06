Bei einem Hausbrand am Freitag in Ahrensfelde ist das Gebäude weitgehend zerstört und ein Mann schwer verletzt worden. Die Feuerwehr war kurz vor 13 Uhr in die Friedenstraße gerufen worden. Als kurz darauf Einsatzkräfte aus Ahrensfelde, Mehrow, Eiche und Blumberg und später auch aus Panketal ei...