Geradewegs durch den Kreisverkehr ist ein Autofahrer am Sonntagabend in Wandlitz gefahren. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr ereignete sich der Unfall gegen 23.15 Uhr am Kreisel, an dem sich Wensickendorfer und Prenzlauer Chaussee treffen.

Auto bleibt auf Feldsteinen hängen

Das Fahrzeug blieb a...