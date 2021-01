Ein Strohlager in Schönfeld bei Werneuchen (Landkreis Barnim) ist am Sonnabendnachmittag (16. Januar) in Brand geraten.

Nach ersten Angaben ging gegen 16.20 Uhr auf einer Fläche von etwa 240 Quadratmetern Stroh in Flammen auf.

Wie ist zum Feuer in dem Lager kam, ist unbekannt. Die Feuerwehr löschte den Brand.