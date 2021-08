In der Nacht mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr gleich zwei Brände in der Sonnenallee in Bernau löschen.

Den bisherigen Angaben zufolge waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen 0.30 Uhr in die Sonnenallee gerufen worden. Dort soll es zeitgleich an zwei verschiedenen Stellen gebrannt haben. Er...