Fast 20 Jahre ist es her, dass in der Gemeinde Panketal zuletzt die Hebesätze für die Grundsteuer angepasst wurden. Eine Anhebung der Gewerbesteuer liegt sogar schon fast 30 Jahre zurück. Diese Zeit der Stagnation sollte nun enden. Die Verwaltung brachte auf der Gemeindevertreterversammlung am Di...