Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle verursachte ein 21-Jähriger in der Nacht zu Montag einen Verkehrsunfall in Berlin-Marzahn. Zuvor hatten Beamte der Polizeiinspektion Barnim versucht, den Unfallfahrer in Ahrensfelde anzuhalten. Statt der Aufforderung der Polizisten nachzukommen, beschleunig...