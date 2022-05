In der Nacht zum 12. Mai erfuhr die Polizei während einer Verkehrskontrolle, dass in der Landsberger Chaussee in Eiche in Höhe einer Tankstelle eine Frau mit einer Waffe gesehen wurde. Die Polizei überprüfte den Sachverhalt und traf eine Frau an, die zum Ablegen der Waffe bereit war. Beim näheren Betrachten handelte es sich um eine Softairwaffe, die einer Kalaschnikow sehr ähnlich sah.

Die Waffe wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen. Bei der Durchsuchung der 32-jährigen Frau fanden die Beamten. Pfefferspray in der Handtasche, welches ebenfalls sichergestellt wurde. Im Gespräch bemerkten die Einsatzkräfte, dass die Frau Alkohol getrunken hatte. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Mehrfach äußerte sie Selbstmordgedanken. In Polizeibegleitung wurde die Frau in ein Berliner Krankenhaus gebracht.