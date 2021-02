Bernau und Eberswalde kooperieren bei „Stadtpass“ – ein Ausweis, der Menschen, die aus irgendeinem Grund benachteiligt sind, Ermäßigungen bei Kultur und Freizeit gewährt. Mit ihm bieten die beiden großen Barnimer Städte den Bewohnern, die aus wirtschaftlichen oder körperlichen Gründen beeinträchtigt sind, eine bessere Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.

Nachlass bei Vorlage des Dokuments

Sowohl in Bernau als auch in Eberswalde gab es bereits Vorläuferprojekte. Neu ist jedoch, dass durch die Neuauflage Bewohner der einen Stadt auch in der anderen Kooperationsstadt von dem Angebot profitieren können. Zahlreiche städtische Einrichtungen gewähren bei Vorlage des Passes Nachlässe auf den regulären Preis und auch bei städtischen Veranstaltungen gibt es jeweils Ermäßigungen. In Bernau sind zum Beispiel die Stadtbibliothek, das Freibad oder das Sportforum zu nennen. In Eberswalde sind neben Bibliothek und Freizeitbad auch der Familiengarten und der Zoo ermäßigt nutzbar.

Der Stadtpass kann von Personen genutzt werden, die aus verschiedenen Gründen benachteiligt sind. Dazu gehören durch das Lebensalter oder die Lebenssituation Benachteiligte (Beispiel: Alleinerziehende), Empfängerinnen und Empfänger verschiedener Sozialleistungen und körperlich oder geistig Beeinträchtigte oder Behinderte. Eine genaue Auflistung darüber, wer als anspruchsberechtigt gilt, gibt das neu gestaltete Faltblatt zum Bernauer und Eberswalder Stadtpass, das seit Anfang Februar in den beiden Städten erhältlich ist.

Stadtpass ist kostenlos

Anträge auf den Stadtpass können in Bernau beim Ordnungsamt und in Eberswalde beim Bürgeramt gestellt werden. Dem Antrag ist ein aktueller Leistungsbescheid oder ein Nachweis über den Grad der jeweiligen Behinderung beizufügen. Der Stadtpass ist kostenlos und gilt für ein Jahr. Auch wenn zahlreiche Einrichtungen aufgrund der Pandemiesituation derzeit noch geschlossen sind, kann der Stadtpass bereits jetzt beantragt werden – dies hilft, einen Bearbeitungsstau zu verhindern, wenn das öffentliche Leben wieder an Fahrt gewinnt.