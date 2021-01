Zwei Abgänge gibt es zur neuen Saison beim Brandenburgligisten Union Klosterfelde. Was besonders schmerzt: Beide gehörten in Klosterfelde sozusagen schon zum Inventar.

Mittelfeld-Spieler Eric Woiton bleibt im Barnim. Er wechselt im Sommer zu Einheit Zepernick in die Landesklasse Nord. Woiton folgt damit dem ehemaligen Klosterfelder Kapitän Alexander Rathmann, der ebenfalls nach Zepernick gewechselt war. Auch ein weiterer Klosterfelder Spieler denkt über einen Wechsel zu den Zepernickern nach, hat sich aber noch nicht entschieden.

Eric Woiton spielte seit 2013 für Klosterfelde, machte den Aufstieg von der Landesklasse bis zur Brandenburgliga mit.

Einheit Zepernicks Coach freut sich über den Neuzugang

„Wir haben durch die Verletzungen einiger wichtiger Spieler bei uns gesehen, wie wichtig es ist, einen breiten Kader zu haben. Daher freuen wir uns auf Eric Woiton, der viel Erfahrung auf Brandenburgliga-Niveau mitbringt und unseren Kader gut verstärken wird“, so der Zepernicker Trainer Lucio Geral.

Und ein weiteres langjähriges Vereinsmitglied verlässt den Barnimer Brandenburgligisten Union Klosterfelde. Jan Hübner wird zum 1. Juli aus dem Trainer-Trio aussteigen.

13 Jahre war Jan Hübner im Verein. Zunächst war er als Spieler dabei. Als das Knie nicht mehr mitmachte, wechselte er ins Trainerlager, machte zuletzt seine Trainer B-Lizenz und führte Union gemeinsam mit Norman Jechow und Clemens Teige. Ab dem 1. Juli soll nun Schluss sein.

„Es gibt noch anderes im Leben als Fußball“

„In der durch Corona fußballfreien Zeit habe ich realisiert, dass es auch noch andere Dinge gibt außer Fußball“, begründet Hübner seine Entscheidung. Als Grund nennt er auch die Kommerzialisierung des Hobby-Fußballs. „Fußball ist ein richtiges Geschäft geworden. Klar – wir spielen auch nicht mehr in der Kreisliga, aber trotzdem habe ich mir das mal anders vorgestellt. Es werden Absprachen gemacht, an die sich Mancher dann plötzlich nicht mehr gebunden fühlt. Das ärgert mich. Irgendwie ist mir deswegen so ein wenig die Liebe zum Sport abhanden gekommen“, gibt Hübner zu, der jedoch betont, dass Union Klosterfelde für ihn immer eine Herzensangelegenheit bleiben werde.

Wie Teammanager Martin Kochan mitteilt, wird Norman Jechow bis zum Ausscheiden von Hübner die Trainerlizenz ablegen.