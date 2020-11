„Ungeschlagen, ungeschlagen, hey hey hey.“ Nach dem Abpfiff des Barnim-Derbys zwischen Rot-Weiß Schönow und den Nachbarn vom SV Rüdnitz war am Sonntag die Stimmung auf dem Schönower Sportplatz großartig. Schönower Spieler hüpften jubelnd über den Platz und bedankten sich bei den Fans für die Unterstützung.

Die Freude hatten sich die Spieler in Rot aber auch verdient, haben sie doch eine tolle Spielzeit hingelegt bis dato. Neun von neuen Spielen gewonnen, 27 Punkte gesammelt und damit sechs Punkte Vorsprung vor dem Zweiten der Tabelle, dem TuS Sachsenhausen II. Und auch das Torverhältnis ist zum Zunge schnalzen: 30 Treffer bei nur 6 Gegentoren. Das kann sich sehen lassen.

Ob die Saison in der Kreisoberliga zu Ende gespielt wird oder nicht, da möchte Schönows Trainer Hendrik Brösel lieber nicht spekulieren. „Da möchte ich ehrlich gesagt auch nicht in der Haut der Leute stecken, die das entscheiden müssen“, gibt er zu. „Aber in der Kreisoberliga zum Beispiel haben wir ja keinen Zeitdruck. Wir haben nur eine 14er Staffel, da müsste es eigentlich klappen, die Spiele nachzuholen.“ Aber natürlich hofft auch er, dass es bald weiter gehen kann. „Man sieht es ja auch hier an den Zuschauerzahlen. Das sind hier kleine Volksfeste. Das wäre schade, wenn das weg fiele.“

Schlimmer Fall wäre der Saisonabbruch

Das schlimmste Szenario für die rote Siegertruppe wäre ein Abbruch der Saison ohne Auf- oder Absteiger. Daran mag in Schönow niemand denken. „Das wäre schon sehr, sehr schade“, findet Brösel. Denn was dieses Jahr in Schönow passierte, sei keine Selbstverständlichkeit. „Ich glaube, keiner von den Jungs hat im Männerbereich schon einmal so eine Serie gehabt. Von daher hoffen wir natürlich, dass das Ranking am Ende wie auch immer angerechnet wird.“

Für den Erfolg haben die Schönower aber auch eine Menge getan. Mit der Verpflichtung der beiden Brüderpaare Justin und Dennis Aerts von Union Klosterfelde sowie Benedict und Maximilian Knorr (SG Einheit Blankenburg) haben sich die Barnimer gut verstärkt. Das eingespielte Trainer-Team Tobias Robel und Hendrik Brösel blieben an der Seitenlinie.

Und man schaffte es, Fehler abzustellen. Beispiel: Standards. Gleich zwei der drei Schönower Treffer entstanden alleine im letzten Spiel gegen Rüdnitz aus ruhenden Bällen. „In der letzten Saison haben wir damit fast gar keine Tore erzielt. Aber da haben wir etwas Zeit investiert, das zu üben und es zahlt es sich aus“, freut sich Brösel.

Mannschaft will im Sieges-Flow bleiben

Für die Schönower kommt die corona-bedingte Zwangspause richtig ungünstig. Man wäre gerne drin geblieben im Sieges-Flow.

Und auch wenn es nach neun Spieltagen noch etwas früh ist, darf bei so einer Bilanz dann doch mal über einen Aufstieg nachgedacht werden. Schließlich hatten sich die Schönower vor Saisonbeginn auch als Ziel gesetzt, so lange wie möglich um die Meisterschaft mitzuspielen. Natürlich werde man nicht Nein sagen, wenn es sportlich die Möglichkeit auf den Aufstieg gebe, kündigt Brösel an. „Das wäre ja eine tolle Möglichkeit. Auch, mal wieder gegen Mannschaften zu spielen, gegen die wir schon ganz lange nicht mehr gespielt haben.“

In die Pause schickt er seine Mannschaft mit individuellen Trainingsplänen mit Läufen und Stabilisationsübungen. „Die müssen die Läufe dann auch in einer App eintragen. Natürlich kann da auch schummeln, aber eigentlich sind die schon sehr diszipliniert", ist er überzeugt, dass die Erfolgswelle sein Team auch über die Pause tragen wird.