Wandlitzer Bürger machen gegen die fast 300-prozentige Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren in der Gemeinde mobil. Seit Wochen gehen in der Kämmerei Proteste ein, zwei Betroffene aus Schönwalde haben sich nun an die Presse gewandt. „Es kann nicht sein, dass die Kosten der Straßenreinigung...