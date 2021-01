Im Wandlitzer Rathaus dürften sich langsam die Schreiben stapeln, in denen nach der Suspendierung der Schönwalder Ortswehrführung eine schnelle Einigung gefordert wird. So wandte sich der Förderverein der Schönwalder Ortswehr mit einem knappen, aber sehr präzise abgefassten Schreiben an Bürge...