Dass es so schwer werden würde, hat Michael Schröpfer nicht gedacht. Anfang vergangener Woche hat sich der 72-Jährige aus Neu-Lindenberg (Ahrensfelde) an seine Hausarztpraxis in Berlin-Marzahn gewandt mit dem Anliegen, sich gegen die Grippe impfen zu lassen. Einige Tage vor dem vereinbarten Impft...