Die psychosomatische Abteilung der Brandenburgklinik in Bernau hat eine neue Chefärztin: Dr. Behnoush Behnia. Mit 35 Jahren ist sie eine der jüngsten Chefärztinnen in Berlin und Brandenburg – und möchte verstärkt neue Methoden in die Rehabilitation einbringen.

„Jede Frau sollte wissen, dass ...