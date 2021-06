Die Anfang des Monats geschlossene Frauenarztpraxis in Werneuchen beschäftigt jetzt auch die Kommunalpolitik. Die Fraktion der Linken im Stadtparlament will Bürgermeister Frank Kulicke per Parlamentsbeschluss beauftragen, mit dem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Prenzlau über eine Wiederer...