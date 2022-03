Bernau-Süd, wie die Polizei nun mitteilte. Die Ermittlungsbehörde ist auf der Suche nach Zeugen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Den Start ins neue Jahr hatte sich ein 33-Jähriger in Bernau am 1. Januar 2022 sicherlich anders vorgestellt. Zumindest war es sicherlich nicht sein Plan gewesen, von mehreren bislang unbekannten Personen angegriffen und verprügelt zu werden. Doch genau das passierte ihm in-Süd, wie dienun mitteilte. Die Ermittlungsbehörde ist auf der Suche nach Zeugen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Demnach war der Mann gegen 1.45 Uhr vom Neptunring in Richtung der Merkurstraße gelaufen. Zwischen zwei Kindergärten seien ihm ungefähr acht Personen entgegen gekommen – sowohl Männer als auch Frauen. Diese hätten unvermittelt angefangen, ihn zu beleidigen. In weiterer Folge schlugen laut Angaben der Polizei vier Personen aus der Gruppe heraus auf ihn ein. Der 33-Jährige wurde dabei im Gesicht verletzt.

Opfer flüchtet vor Angreifern Richtung Merkurstraße

Dem Angegriffenen gelang es trotzdem, den Schlägern zu entkommen. Sie verfolgten ihn zwar noch ein Stück weit in Richtung Merkurstraße, ließen dann aber davon ab und begaben sich zurück zu den anderen Personen der Gruppe. Alle seien schwarz gekleidet gewesen, wobei es sich offensichtlich um Ausgehkleidung gehandelt hatte.

Der Polizei ist es bislang nicht gelungen die Täter zu ermitteln. Deshalb wenden sich die Ermittler nun an die Bevölkerung. Wer am 1. Januar gegen 1.45 Uhr im Bereich des Neptunrings und der Merkurstraße etwas gesehen hat, was auf den beschriebenen Tatablauf passen könnte, wird gebeten, sich zu melden. Nützlich sind alle Hinweise, die Rückschlüsse auf die Gruppe der Personen zulassen, aus welcher heraus der Mann angegriffen wurde.

Hinweise per Telefon oder Internet

Polizei Barnim unter der Rufnummer 03338 3610 entgegen. Außerdem kann auch die Internetwache unter Hinweise nimmt die Inspektion derBarnim unter der Rufnummer 03338 3610 entgegen. Außerdem kann auch die Internetwache unter www.polizei.brandenburg.de genutzt werden, um Hinweise zu geben.