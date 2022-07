Mehrere Menschen wurden Opfer von Wutanfällen eines Mannes in Bernau . In einem Einkaufsladen in der Straße An der Tränke war der Ladendieb aufgefallen und hatte sich seine Flucht mit Fausthieben gegen einen Mitarbeiter des Marktes erzwungen. Zurück blieb jedoch sein Rucksack, den er sich wenig später zurückholen wollte. Das wurde ihm aber verweigert und wieder reagierte er aggressiv. Der Mann ließ seine Wut kurzerhand an der elektronischen Eingangstür aus. Bei seiner anschließenden Flucht folgte ihm ein Zeuge, dem er ebenfalls Faustschläge versetzte.