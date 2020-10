Eine E-Mail der Gewerkschaft Verdi erreichte Panketals Bürgermeister Maximilian Wonke am Dienstagmorgen. Man möchte darüber informieren, dass die Beschäftigten in der Gemeinde Panketal am Donnerstag zu einem Warnstreik aufgerufen wurden, heißt es darin. Der Aufruf richtet sich auch an Mitarbeiter in den Kindertagesstätten. Nach derzeitigem Stand werden die Kita Kinderland und der Hort Zepernick geschlossen bleiben, informiert Panketals Pressereferent Frank Wollgast auf Nachfrage.

Geöffnet haben – Stand heute – die Kitas Spatzennest und Pankekinder. In den anderen Betreuungseinrichtungen seien die Auswirkungen des Streiks noch nicht absehbar, so Frank Wollgast. Aber: „Die Eltern der Kitakinder werden informiert“, sagt er. Inwiefern der Streik zu weiteren Einschränkungen in der Gemeinde führen wird, ist noch unklar. Fest steht aber: Leidtragende sind die Eltern von betroffenen Kita- und Hortkindern. Eine Notbetreuung wird aufgrund der Corona-Pandemie nicht angeboten.