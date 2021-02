Ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hat am Donnerstagnachmittag zwei Mädchen erwischt, die gerade Schriftzeichen an einer Wand an der Bahnhofspassage in Bernau hinterließen.

Der Mann griff sich die 13 und 14 Jahre alten Mädchen und übergab sie der Polizei. Die Kripo Barnim ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.