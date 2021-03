Ein Feuer ist in der Nacht zum 3. März in der Biogasanlage in der Wegendorfer Straße ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot gegen 2.40 Uhr aus und blieb bis in die frühen Morgenstunden vor Ort. Weil das Feuer an einem Biogas-Silo wütete, bestand Explosionsgefahr. Das Silo musste daher über einen längeren Zeitraum gekühlt und das Gas über eine spezielle Vorrichtung abgelassen werden. Verletzt wurde niemand.

Vermutlich war ein technischer Defekt Schuld am Feuer, sagte ein Polizeisprecher. Allerdings seien abschließende Untersuchungen nötig, um die genaue Brandursache zu bestimmen. Kriminalisten der Polizeiinspektion Barnim ermitteln.