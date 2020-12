Bevor die Stadtverordneten von Werneuchen den Haushaltsplan für 2021 kurz vor Weihnachten beschlossen, mussten sie noch über einige Anträge der Fraktionen zum Entwurf diskutieren. So hatten sich die Linken dafür ausgesprochen, Luftreinigungsgeräte für die Schulen in kommunaler Trägerschaft an...