Bei der Niederbarnimer Eisenbahn-AG hält man mit Blick auf die Reaktivierung der Stammstrecke der Heidekrautbahn zwischen Basdorf und Berlin-Wilhelmsruh am Termin im Dezember 2023 fest.

Dieses Datum mag zwar in Anbetracht der notwendigen Planungs- und Bauleistungen „ambitioniert erscheinen“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Gemeinsam mit Planungsbeteiligten, Kommunen und Ländern wurden die Reaktivierungsbemühungen in den vergangenen zwei Jahren jedoch entschieden vorangetrieben und wichtige Etappenziele auf dem Weg zur Wiederinbetriebnahme erreicht.“

Landesregierung geht von längerer Bauzeit aus

Die NEB reagiert mit der Mitteilung offenbar auf die jüngst bekannt gewordenen Bedenken der Länder, die von einer längeren Bauzeit ausgehen: „Aufgrund des Gesamtumfangs der Maßnahme gehen die Länder eher von einer Inbetriebnahme Ende 2024/Anfang 2025 aus“, hatte Katharina Burkardt, Sprecherin des Brandenburger Infrastrukturministerium, zu Wochenbeginn gegenüber der MOZ verlauten lassen.

Anders schätzt die NEB die Lage ein. Dort sehe man „derzeit keinen Grund, vom Ziel der Wiederinbetriebnahme im Dezember 2023 abzurücken“. Man sei optimistisch, dass mit den vereinten Kräften aller Projektbeteiligten der vereinbarte Zeitplan eingehalten werden könne. Dies sei nicht zuletzt auch im Interesse der Fahrgäste aus Berlin und Brandenburg, die auf den Ausbau der Schieneninfrastruktur in der Metropolregion angewiesen seien.

Baustart muss noch in diesem Jahr sein

Unstrittig ist, dass mit dem geplanten Wiederaufbau der Stammstrecke der Heidekrautbahn, die 1961 mit dem Bau der Berliner Mauer 1961 ab Wilhelmsruh stillgelegt worden war, noch in diesem Jahr begonnen werden muss, weil das Baurecht Ende 2020 ausläuft. Anfang Dezember soll es wohl soweit sein, der genaue Termin ist noch offen.

Offen ist zudem auch die Finanzierung für das Bahn-Projekt, wie erst zu Wochenbeginn bekannt wurde. Das liegt daran, dass die beiden Länder zunächst prüfen wollen, ob sie Bundesmittel für den laut NEB etwa 25 Millionen Euro teuren Wiederaufbau anzapfen können.

NEB ist auch bei Finanzierung zuversichtlich

Dennoch sei die Finanzierung der Reaktivierungsbemühungen auf der Stammstrecke der Heidekrautbahn „nicht als ungesichert anzusehen“, teilte die NEB nun mit. Man sei zuversichtlich, dass die Länder Berlin und Brandenburg den Ausbau der Infrastruktur nach Kräften voranbringen werden und den Wiederaufbau der Stammstrecke der Heidekrautbahn nach ihren Möglichkeiten unterstützen.