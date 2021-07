Einzigartig soll er sein und ganz besonders – der Trauort für die Hochzeit. Solch ein Ort ist nun auch im „Gut Leben“ in Bernau-Birkholz entstanden. Am Freitag fand dort die erste Vermählung im Außen-Trau-Ort des Standesamts Bernau statt.

Erstes Ehepaar aus Berlin

Christine Ackermann und Uwe Klautzsch aus Berlin waren das Premieren-Brautpaar, das sich in den neu gestalteten Räumlichkeiten das Ja-Wort gegeben hat. „Den Tipp für diesen paradiesischen Flecken Erde haben wir von einer Freundin bekommen“, berichtet die Braut. „Wir haben uns für Gut Leben entschieden, weil wir hier heiraten, feiern und auch nächtigen können.“

Auch Bernaus Bürgermeister André Stahl freut sich über den neuen Standort für Trauungen auf Gut Leben als attraktiven Zugewinn für die Stadt. „Normalerweise finden Eheschließungen im historischen Rathaus statt“, berichtet das Stadtoberhaupt. „Nun können sich Paare an ausgewählten Tagen – nach Rücksprache mit dem Standesamt und mit den Besitzern von Gut Leben – auch im ländlichen Birkholz trauen lassen,“ erläutert Stahl.

Hochzeit-Termine im Sommer besonders beliebt

Rund 200 Trauungen führen die drei Standesbeamtinnen der Stadt Bernau jährlich durch – montags, mittwochs, freitags und an einem Samstag im Monat. „Die Termine im Sommer sind besonders beliebt. Ein Jahr im Voraus sollten Heiratswillige ihren Wunschtermin bereits anmelden. Für Schnellentschlossene findet sich unter Umständen auch ein Zeitfenster zwischendrin“, sagt Ricarda Schöpke, die seit 2007 als Standesbeamtin tätig ist.

Voraussetzung für eine Eheschließung ist, dass die Heiratswilligen alle erforderlichen Dokumente vorlegen. Erst dann können die angenehmen Dinge der Trauungszeremonie wie Ablauf, Redeinhalte und Musikauswahl besprochen werden. „So wie das Ehepaar Klautzsch am heutigen Tage sollen die Paare und ihre Gäste Spaß haben an der Trauung, sie soll emotional berühren und positiv in Erinnerung bleiben“, erklärt Schöpke ihren Anspruch als Standesbeamtin – egal ob auf Gut Leben in ländlicher Idylle oder in der Bernauer Innenstadt im historischen Rathaus.