Ehrenamtliche Hilfe: Bei den Tafeln werden Lebensmittel, die im Wirtschaftskreislauf nicht mehr benötigt werden, an Bedürftige verteilt. Die Bernauer Tafel fordert jetzt mehr Geld von Kreis und der Stadt. Das kommt nicht bei allen gut an. Eine Helferin sortiert vor Beginn der Ausgabe bei der Potsdamer Tafel überlagerte Radieschen in eine Futtermittel-Tonne aus. © Foto: Soeren Stache/dpa