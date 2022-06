Auf der Suche nach geeigneten Flächen: Außer auf Gehwegen müssen Hunde in Panketal an der Leine geführt werden. Ob das Vorhaben, Auslaufplätze in der Gemeinde auszuweisen, umgesetzt wird, ist nach der neuesten Vorlage der Verwaltung fraglich. Die CDU-Fraktion will das so nicht hinnehmen. (Symbolbild) © Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa