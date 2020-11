In Bernau-Süd, Am Venusbogen, sollen Einfamilienhäuser, Doppelhäuser und Reihenhäuser samt einer Kita und einer zusammenhängenden Grünfläche entstehen. Die Pläne stehen auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung. Da die Sitzung jedoch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit am vergange...