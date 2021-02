Richtfest im kleinen Kreis und mit dem coronabedingt gebotenen Abstand haben am Rosenmontag Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde St. Marien zu Bernau zusammen mit Bauarbeitern am Kirchplatz gefeiert. „Trotz des Wintereinbruchs wurde die Holzkonstruktion unseres Saal-Neubaus fertiggestellt und so wollen wir auch trotz Kälte und Schnee das Richtfest feiern“, freute sich Pfarrerin Konstanze Werstat bei der Zeremonie. Im Namen ihrer Gemeinde dankte sie allen, die bis jetzt am Bau mitgearbeitet und mitgewirkt haben und bat Gott um seinen Segen für das neue Haus gegenüber der Sankt-Marien-Kirche.

150 Quadratmeter großer Saal

Immobilien Investor stellt sich der Kritik am „Venusbogen“ in Bernau Bernau Die Pfarrerin möchte, dass das Gemeindezentrum ein Treffpunkt für Menschen verschiedener Generationen, Herkunft und Konfessionen wird. In einem etwa 150 Quadratmeter großen Saal können künftig Gottesdienste, kleinere Konzerte und andere Veranstaltungen stattfinden. Ideale Bedingungen wird er auch für die Proben des Kirchen- und Bläserchores bieten. Über eine Terrasse wird ein Weg in den Gemeindegarten mit alten Obstbäumen führen.

Bürgermeister Stahl: „Stadtzentrum wird aufgewertet“

Bernaus Bürgermeister André Stahl (Linke) erklärte: „Mit dem neuen Gemeindezentrum entsteht ein wichtiger Ort für die evangelische Kirchengemeinde, aber auch für die Bernauerinnen und Bernauer insgesamt. Der Gemeinschaftsort kann in Zukunft vielseitig genutzt werden und bietet so die Chance, dass die Bürger unserer Stadt näher zusammenkommen.“ Zudem werde das Stadtzentrum aufgewertet.

Kirche investiert fünfeinhalb Millionen Euro

Die evangelische Kirchengemeinde investiert an dem Standort etwa fünfeinhalb Millionen Euro. Die Stadt unterstützt das städtebaulich bedeutsame Gesamtvorhaben mit einem Zuschuss in Höhe von bis zu 650.000 Euro aus Mitteln des Städtebauförderungsprogramms „Aktive Stadtzentren“. Die Fördersumme setzt sich zu je einem Drittel aus Mitteln des Bundes, des Landes Brandenburg und der Stadt Bernau zusammen. Noch in diesem Jahr sollen die Bauarbeiten für das neue Gemeindezentrum beendet werden.