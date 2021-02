Erneut gab es eine hauchdünne Entscheidung in der Bernauer Stadtverordnetenversammlung, als es um die neue Bebauung in Waldfrieden am Standort des inzwischen abgerissenen ehemaligen Seniorenheimes ging. Die stadteigene Entwicklungsgesellschaft STAB beabsichtigt, entlang der Lanker und Basdorfer Str...