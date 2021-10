Die Bauarbeiter sind schon seit April an der Arbeit, die ersten Wände der neuen Dreifeld-Turnhalle in Panketal sind inzwischen auch schon aufgestellt. Mit etwas Verspätung wurde am Dienstag nun auch die Grundsteinlegung durchgeführt. Bürgermeister Maximilian Wonke, Zepernicks Ortsvorsteher Olaf ...