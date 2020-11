Turbulenter geht es kaum noch: In der Debatte über die Bebauung entlang der L 100 in Wandlitz überschlugen sich am Dienstagabend die Ereignisse. Am Ende ergänzte ein Antrag der drei Fraktionen SPD, CDU und Linke/B90/Grüne/UWG die offenkundig umstrittene Vorlage des Bauamtes. Diese Situation hatt...