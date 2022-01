Kommt Bewegung in das Bauvorhaben am Eichenring in Panketal? Es wäre Zeit. Denn die Baugenehmigung für den Komplex mit mehr als 200 Wohnungen im Ortsteil Schwanebeck ist schon fünf Jahre alt. Ende 2022 läuft sie aus. Für Probleme haben zuletzt aber Änderungswünsche des Investors gesorgt. Und ...