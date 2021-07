Es ist eines der größeren Wohngebiete, die gegenwärtig in Werneuchen geplant werden. Bis zu 225 Einheiten will der Projektentwickler Tamax Grundinvest GmbH am Lindenweg errichten. Nachdem die Stadtverordnetenversammlung im vergangenen Dezember den Aufstellungsbeschluss gefasst hatte, wurde nun der Vorentwurf durch das Gremium gebilligt. Im Rahmen des Verfahrens erfolgt auch die frühzeitige Beteiligung der Behörden sowie die öffentliche Ausl...