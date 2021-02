Kaufland will in Bernau einen großen Verbrauchermarkt eröffnen. Der Markt soll im Gewerbegebiet Rehberge in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Bernau-Nord auf einer Brachfläche in der Nachbarschaft des Obi-Baumarktes errichtet werden. Die Verkaufsfläche wird mit etwa 4000 Quadratmetern angege...