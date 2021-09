In der kommenden Woche sollen die Stadtverordneten entscheiden, ob das Waldquartier am S-Bahnhof Friedenstal erweitert darf. Die Friedenstal Bernau Süd GmbH will die Lücke zwischen den bereits stehenden Neubauten und dem Bahnhof mit einem weiteren Wohn- und Geschäftskomplex schließen. Inzwischen...