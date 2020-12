Der Abriss des ehemaligen Seniorenheims in Bernau-Waldfrieden steht vor einem Stopp. Wie Bürgermeister André Stahl am Freitag sagte, werde gemeinsam mit der kommunalen Grundstücksentwicklungsgesellschaft STAB geprüft, „an welcher Stelle die Abbrucharbeiten zum geringsten Schaden der Stab“ be...