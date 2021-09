Bernau hat Eberswalde in diesem Jahr als größte Stadt im Landkreis abgelöst. Ein Baumoratorium steht im Raum. Doch die bereits beschlossenen Bebauungspläne werden noch abgearbeitet. Nun wird das nächste Wohnungsbau-Projekt in Angriff genommen. Wie der Immobilien-Konzern Bonava am Dienstag verk...