Wieder gibt es neuen Zeitdruck und es droht gewaltiger Ärger in Wandlitzer Bauangelegenheiten: Exakt einen Tag nach dem Auslaufen der Veränderungssperre für den östlichen Bereich der L 100 in Wandlitz erinnert das Bauordnungsamt des Landkreises in Eberswalde am 11. Februar die Gemeinde Wandlitz ...