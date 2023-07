Alternative Kraftstoffe – genauer gesagt Bio-Flüssiggas – will das Unternehmen Balance EnviTec Bio-LNG GmbH & Co KG auf einer rund 3,5 Hektar großen Fläche an der Birkholzer Straße in Blumberg produzieren. Bereits im vergangenen Jahr wurden die Pläne in den Ausschüssen der Gemeinde Ahrensf...