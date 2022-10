Was kann und will sich Bernau in Zeiten steigender Kosten für Energie und Dienstleistungen noch leisten? Die Frage müssen jetzt die Stadtverordneten beantworten. Einfach wird das nicht. Denn das Zahlenwerk, das Bürgermeister André Stahl (Linke) dem Parlament jetzt mit dem Haushaltsentwurf für d...