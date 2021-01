Über den Antrag war in den vergangenen Monaten kontrovers in den politischen Gremien diskutiert worden. „Ich bin froh, dass es nun zu einer Entscheidung kommt“, sagte Sebastian Gellert, als der Tagesordnungspunkt in der Dezember-Sitzung der Stadtverordnetenversammlung Werneuchen aufgerufen wurd...